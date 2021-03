Marselha vence e ascende ao quinto lugar na Ligue 1

O Marselha teve de “suar” para vencer, este sábado, o Brest (3-1), no encontro da 29.ª jornada da Liga francesa, em que os golos decisivos surgiram na recta final, possibilitando a subida provisória ao quinto lugar.

Os tentos que valeram os três pontos no Vélodrome foram marcados pelo avançado Florian Thaunvin (88') e pelo suplente Mickael Cuisance (90+2').

O avançado polaco Milik (45+1'), contratação de “inverno” do emblema do sul de França, abriu o activo, mas a vantagem foi anulada por Lilian Brassier (71').

Esta vitória permite ao Marselha ascender ao quinto lugar, com 45 pontos, menos 10 do que o Mónaco, quarto classificado, que tem menos um jogo.

Caso o Lens vença o Metz, no domingo, a formação orientada pelo argentino Jorge Sampaoli perde a posição que dá acesso aos lugares europeus.

No primeiro encontro do dia, o Saint-Étienne foi ao campo do Angers vencer pela margem mínima (1-0), com o único golo a ser apontado pelo tunisino Wahbi Khazri (52'), três minutos antes de Lois Diony ter restabelecido o empate, num golo que acabou por ser anulado pelo videoárbitro (VAR).

Depois de quatro jogos sem perder para a Ligue 1, os anfitriões, que tiveram o contributo do português Mathias Pereira Lage, voltaram a fracassar, mantendo o nono posto, com 39 pontos, enquanto o Saint-Étienne tem 33 e ocupa a 16.ª posição.

A Liga francesa é liderada pelo Lille, com 62 pontos, contra os 60 dos segundos classificados Paris Saint-Germain e Lyon.