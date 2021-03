Jogos com História: Barcelona-PSG, a história não se repetiu

Podia já nem ser o Barcelona mítico de épocas anteriores, mas quando Messi, Suárez e Neymar jogam do mesmo lado, as regras do jogo alteram-se e o campo inclina-se. Ou, pelo menos, assim se espera. Só que na noite de 14 de Fevereiro de 2017, no Parque dos Príncipes, em Paris, os golos foram marcados por Di Maria (2), Draxler e Cavani. Escândalo: o Paris Saint-Germain ganhou por 4-0 ao “Barça” e parecia lançado para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. Parecia, pois. Na mais expressiva das reviravoltas na história da competição, duas semanas depois os catalães deram a volta: 6-1 em Camp Nou. Épico.