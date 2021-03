Hat-trick” de Vlahovic reergue Fiorentina

O avançado sérvio Dusan Vlahovic foi este sábado o artífice do regresso da Fiorentina às vitórias na Liga italiana de futebol, ao marcar três golos na visita dos “viola” ao Benevento (1-4), em jogo da 27.ª jornada.

O “gigante” dos Balcãs assinou o “hat-trick” no primeiro tempo (8, 26 e 45+1') e chegou aos 12 golos na Serie A. O Benevento reduziu através do romeno Artur Ionita (58').

A Fiorentina, que não vencia há três jogos, consumou a goleada aos 75 minutos, por intermédio do francês Valentin Eysseric, regressando aos triunfos no campeonato, em que ocupa o 12.º lugar, com 29 pontos.

O Sassuolo bateu o Verona por 3-2 e subiu ao oitavo lugar, ultrapassando precisamente o adversário de hoje na classificação.

Manuel Locatelli (4') o ex-benfiquista Filip Djuricic (51') e Hamed Traoré (81') marcaram os golos dos “neroverdi”, enquanto Darko Lazovic (43') e Federico Dimarco (79') marcaram para o Verona, que contou com o internacional português Miguel Veloso entre os titulares.