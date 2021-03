Dortmund bate Hertha e aproxima-se da zona Champions

Borussia subiu ao quinto lugar, com 42 pontos, ultrapassando, à condição, o Bayer Leverkusen.

O Borussia Dortmund aproximou-se este sábado do quarto lugar da Liga alemã, ocupado pelo Eintracht Frankfurt, ao vencer por 2-0 na recepção ao “aflito” Hertha, em jogo da 25.ª jornada da prova.

Sem o lateral português Raphaël Guerreiro, lesionado, o Dortmund adiantou-se no marcador aos 54 minutos, através de um forte remate de Julian Brandt.

Em tempo de compensação, e numa altura em que os visitantes jogavam com 10 elementos, por expulsão de Vladimir Darida, a formação comandada por Edin Terzic fixou o resultado, aos 90+1’, por intermédio de Youssoufa Moukouko, de 16 anos, que marcou o terceiro golo na temporada, sete minutos depois de ter sido lançado no jogo.

O Borussia Dortmund subiu ao quinto lugar, com 42 pontos, tendo ultrapassado, à condição, o Bayer Leverkusen (40), que no domingo recebe o Arminia Bielefeld, além de ter-se aproximado do Eintracht Frankfurt (43), quarto colocado, que visita o Leipzig (53), segundo.

Na liderança continua o Bayern de Munique, que aumentou a vantagem sobre o vice-líder, ao vencer por 3-1 na visita ao Werder Bremen.

De “olho” no acesso às competições europeias continua o Union Berlim, sétimo colocado, que venceu por 2-1 na recepção ao Colónia, mas teve de dar a volta ao resultado, depois de Ondrej Duda ter adiantado os visitantes, aos 45+2’, de grande penalidade.

Max Kruse empatou o jogo (48'), também de penálti, e Christopher Trimmel consumou (67') a reviravolta do emblema da capital, que soma 38 pontos, menos dois do que o Bayer Leverkusen, que no domingo recebe o Arminia Bielefeld.

Já o Mainz superou por 1-0 o Friburgo, com um golo de Robin Quaison (84') e deixou a zona de despromoção, à condição, ocupando o 16.º posto, com mais dois pontos do que o Arminia Bielefeld.