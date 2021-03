Chelsea falha entrada no pódio com nulo em Leeds

O Chelsea empatou este sábado (0-0) no terreno do Leeds, em encontro da 28.ª jornada da Liga inglesa, desperdiçando a possibilidade de alcançar, provisoriamente, o Leicester no terceiro posto.

Com este empate, os londrinos passam a somar 51 pontos, contra 53 do Leicester, anfitrião do “lanterna-vermelha” Sheffield United, e 54 do Manchester United, segundo, que recebe o West Ham, em embates marcados para domingo.

Os “hammers”, que seguem no quinto posto, podem, por seu lado, igualar os londrinos no último lugar de acesso à Champions, sendo que contam menos dois jogos que o Chelsea. Já o Leeds ocupa uma confortável 11.ª posição, com 36 pontos.

Desde que o alemão Thomas Tuchel assumiu o comando da equipa londrina, no final de Janeiro, os “blues” somam 12 partidas sem perder em todas as competições.

Não foi por falta de oportunidades que o encontro em Elland Road terminou sem golos e, prova disso, foram as duas bolas enviadas à barra, ainda na primeira parte.

Logo aos 10 minutos, um corte do lateral Luke Ayling tabelou no colega Diego Llorente e levou a bola a embater na barra, “caindo” nas mãos do jovem guarda-redes Meslier. Pouco depois, a resposta chegou pelos pés de Tyler Roberts, que rematou ao “ferro”, após ligeiro desvio do guardião Mendy.

O avançado Patrick Bamford, melhor marcador do Leeds (13 golos), foi obrigado a abandonar ao relvado devido a lesão, enquanto o português Hélder Costa, titular nos últimos dois desafios dos “peacocks”, foi opção para Marcelo Bielsa a partir do minuto 64.