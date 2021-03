“Bis” de Benzema tira Real Madrid de apuros

O Real Madrid garantiu este sábado, no Estádio Alfredo di Stéfano, uma vitória (2-1) muito sofrida sobre o Elche, em jogo da 27.ª jornada da Liga espanhola, assumindo provisoriamente o segundo lugar, com 57 pontos (mais um do que o Barcelona), e encurtando momentaneamente para cinco pontos a diferença para o líder, Atlético de Madrid.

O avançado francês Karim Benzema resolveu mais um problema para a equipa de Zinedine Zidane, ao garantir a vitória com um golo aos 90+1’, bisando no encontro depois de ter igualado aos 73’, na sequência de uma assistência do “suplente" Modric, que entrara nove minutos antes.

O Elche, 17.º da geral, com 24 pontos, perdeu uma excelente oportunidade para pontuar em casa do Real Madrid, depois de ter estado em vantagem, fruto de um golo de Dani Calvo (61'), que colocou os “merengues” numa posição delicada.

O Atlético de Madrid joga esta noite com o Getafe, podendo repor a diferença para os vizinhos, enquanto o Barcelona encerra a jornada na segunda-feira, com a recepção ao Huesca, último da Liga.