Bayern Munique mantém comando na Liga alemã

O Bayern Munique venceu este sábado na deslocação a Bremen, para a 25.ª jornada da Bundesliga, impondo-se por 1-3 frente ao Werder Bremen, com o internacional polaco Robert Lewandowski a assinar o terceiro golo da formação bávara, que assim mantém o comando da Liga alemã, com 58 pontos em 25 partidas.

Com menos um encontro e 53 pontos, o RB Leipzig viu o Wolfsburgo golear (5-0) o Schalke 04 e aproximar-se do segundo lugar, com 48 pontos.

Lewandowski marcou pelo sexto encontro consecutivo, para todas as competições, na melhor série do goleador do Bayern Munique, que soma 32 golos no campeonato.

Thomas Müller esteve em destaque com duas assistências nos dois primeiros golos (Goretzka, 22’ e Gnabry, 35'), num jogo em que Niclas Fullkrug (85') apontou o golo de honra da formação local, 12.ª da geral, com 30 pontos.