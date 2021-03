Últimas limpezas antes da reabertura das escolas: “Estamos prontinhos para começar!”

Percebe-se a cara corada de esforço por baixo da máscara de Fernanda Rocha. Para cima e para baixo, entre dois pisos, a auxiliar do edifício sede do Agrupamento de Escolas Irmãos Passos, em Matosinhos, anda a limpar salas e reorganizar espaços que, a partir de segunda-feira, vão encher-se com as crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo. A alguns quilómetros de distância, no Colégio Novo da Maia, Carla Sousa, também já pegou no líquido e pano de limpeza e começou a tratar das salas que acolhem a creche, o jardim-de-infância e o 1.º ciclo. O anúncio, na quinta-feira à noite, de que as crianças destes níveis de ensino regressariam às escolas já na segunda-feira não atrapalhou os responsáveis pela escola pública e o colégio privado.