Raquel Duarte sobre desconfinamento: “O voltar atrás deve ser mais demorado do que levantar as restrições”

Raquel Duarte foi uma das especialistas que, na reunião entre políticos e peritos no Infarmed, apresentou um plano de desconfinamento por etapas. O plano da pneumologista, que envolveu também o matemático Óscar Felgueiras, serviu de base à estratégia de desconfinamento “a conta-gotas” apresentada na quinta-feira por António Costa.

A ex-secretária de Estado da Saúde, cargo que exerceu entre 2018 e 2019, diz ao PÚBLICO que será importante garantir o cumprimento das medidas nas escolas, considerando que o plano apresentado pelo primeiro-ministro para a reabertura faseada da sociedade teve em linha de conta as sugestões dos especialistas.

O plano de desconfinamento cumpriu as suas expectativas?

Teve em linha de conta os diferentes peritos, mas também o que compete ao Governo para gerir o país — a audição dos partidos e os seus parceiros sociais e económicos. O que temos é um plano que complementa o nosso, mas que mantém o racional de faseamento, de precaução, passos pequenos mas seguros, no sentido de garantir que as medidas são levantadas com o controlo de situação, para não chegarmos à situação anterior.

O Governo decidiu reabrir o 1.º ciclo já esta segunda-feira, ao mesmo tempo que as creches, ao contrário do que a sua equipa tinha recomendado. O que a preocupa neste cenário?

Cada medida implementada levanta o risco de maior mobilidade e interacção. O que é preciso garantir é aquilo que é proposto de uma forma geral para qualquer actividade laboral: cumprimento das orientações, desfasamento de horários, garantia da distância e uso de máscara.

Dentro das escolas, as condições são seguras, mas fora da escola — são crianças habitualmente transportadas pelos pais — é preciso garantir que as condições são mantidas. A responsabilidade individual e colectiva vai ser muito importante para que se consiga, na avaliação dos 15 dias, garantir que o risco se mantém baixo e podemos passar para o patamar seguinte.

Defende que uma regressão nas medidas deve ser adoptada a nível regional?

O que propomos é que o “voltar atrás” seja mais demorado do que levantar as medidas restritivas. Se a cada 15 dias tivermos um patamar de risco melhor ou mantido, podemos passar para o patamar imediatamente abaixo. Se houver um agravamento, [defendemos] que não seja imediatamente associado a um agravamento das medidas. O que é importante é que a unidade de saúde pública consiga fazer o diagnóstico e, muitas vezes, consegue controlar a situação — podemos estar perante um surto. Mas, passado 15 dias, se continuar a manter-se o agravamento, aí sim é preciso existir um agravamento das medidas.