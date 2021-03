Polícias pedem para pagar indemnização ao Estado e assim evitarem julgamento

Ministério Público acusou 271 pessoas (265 agentes da PSP e seis trabalhadores de bilheteiras dos Transportes Sul do Tejo) de peculato e falsificação de documento, num alegado esquema de troca de passes dos transportes gratuitos para a polícia por dinheiro. Instrução tem início previsto para o dia 19 de Abril.

Pelo menos três arguidos entre 265 agentes da PSP acusados de peculato e falsificação de documento (a par com seis trabalhadores de bilheteiras dos Transportes Sul do Tejo - TST) num esquema de troca de passes dos transportes gratuitos para a polícia por dinheiro, pediram a suspensão provisória do processo. Querem pagar uma indemnização ao Estado e assim evitar o julgamento. Há até quem esteja disposto a assumir que cometeu um crime.