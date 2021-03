Governo autoriza venda de autotestes para a covid-19 em farmácias e parafarmácias

Os autotestes rápidos para diagnósticos do SARS-CoV-2 vão fazer parte da estratégia do Governo para controlo da pandemia. O Ministério da Saúde autorizou a venda destes dispositivos em farmácias e parafarmácias, assim como a sua disponibilização às unidades do sistema de saúde.

De acordo com a portaria, publicada esta sexta-feira em Diário da república, trata-se de um regime excepcional que permitirá que testes rápidos de antigénio, realizados por zaragatoa, já à venda no mercado para uso profissional possam ser adaptados para serem usados por qualquer pessoa.

Este é um mecanismo semelhante ao já adoptado na Alemanha e que o Infarmed estava a avaliar, tal como o PÚBLICO já tinha noticiado. O Infarmed, a Direcção-Geral da Saúde e o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa) tem cinco dias para estabelecer os critérios que irão definir que testes entram neste regime excepcional. O regime é temporário e terá a duração de seis meses, podendo ser renovado.