GNR identifica 90 pessoas em casamento no concelho de Palmela

A GNR identificou 90 adultos ao encerrar uma festa ilegal de casamento com 146 pessoas na quinta-feira numa propriedade alugada em Águas de Moura, no concelho de Palmela, no distrito de Setúbal.

Segundo o comando territorial de Setúbal revelou esta sexta-feira, os militares da GNR deslocaram-se ao local na sequência de uma denúncia, e constataram que a festa ilegal era, afinal, um casamento, onde se encontravam 90 adultos, acompanhados por 56 menores, a violar o confinamento.

“Face ao incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário e à inobservância das regras de realização de eventos, foram elaborados os respectivos autos de contra-ordenação”, refere o comunicado da GNR.

Fonte oficial da força de segurança disse à agência Lusa que foram mobilizados para o local 25 militares, do posto territorial do Poceirão, destacamento de intervenção de Setúbal, e do grupo de intervenção de ordem pública da Unidade de Intervenção. A investigação vai agora apurar se houve alguma ilegalidade no aluguer do imóvel, face às restrições em vigor devido à pandemia de covid-19.

A GNR recorda ainda que “o cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, no âmbito do combate à pandemia covid-19, é fundamental para conter a propagação do vírus”.