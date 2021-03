Covid-19. Mais 577 casos e 15 mortes. Internamentos e óbitos não eram tão baixos desde Outubro

Estão 1046 pessoas internadas nos hospitais portugueses, menos 56 do que no dia anterior. Dessas, 266 estão nas unidades dos cuidados intensivos do país, menos sete do que no dia anterior.

Desde o final de Outubro que os números de mortes causadas pela covid-19 e de pessoas internadas nos hospitais portugueses não eram tão baixos. Esta quinta-feira, Portugal registou 15 óbitos associados à doença — o número mais baixo de vítimas desde 19 de Outubro. Estão actualmente internadas 1046 pessoas internadas nos hospitais portugueses e, dessas, 266 estão nas unidades de cuidados intensivos do país: um valor semelhante ao registado no dia 28 de Outubro.

Em 24 horas, 56 pessoas tiveram alta da enfermaria geral e menos sete pessoas estão internadas em unidades de cuidados intensivos.

Portugal registou 577 novos casos positivos de SARS-CoV-2 (vírus que causa a doença covid-19). No total, desde o início da pandemia, em 2020, há foram identificados 813.152 casos positivos e 16.650 mortes. Os números constam no último boletim de actualização da Direcção-Geral da Saúde, publicado esta sexta-feira.

Contam-se, ainda, 5574 recuperados. O número de casos activos é de 46.732 (menos 5012 do que no dia anterior), número conseguido depois de subtraídos o número de vítimas e de recuperados ao número de casos.

Mais de metade das vítimas foram registadas em Lisboa

A maior parte dos novos casos foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo, à semelhança do que tem acontecido nos últimos meses: foram 230 casos nesta região, 39,9% dos novos casos registados em Portugal. Segue-se a região Norte, com 166 casos; Centro, com 69; Algarve com 27 e Alentejo com 14. Nas regiões autónomas, a Madeira registou 69 novos casos e os Açores, dois.

A região de Lisboa também lidera no número de mortes em 24 horas: morreram oito pessoas nesta região, mais de metade do número nacional. As restantes vítimas foram registadas no Norte (três óbitos), Centro (dois óbitos) e Algarve (dois óbitos).