“A reforma da saúde mental vai ser uma coisa brutal. Mas precisa de uma coordenação a sério”

Miguel Xavier, director do Diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, adianta os traços largos da reforma da saúde mental que está a ser preparada com os 85 milhões de euros previstos no PRR e que prevê, entre outras medidas, programas de intervenção não farmacológica nos centros de saúde e a criação de 40 equipas comunitárias de saúde mental.