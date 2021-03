A cruz e os rectângulos que finalmente dão lógica a isto

Independentemente das suas possíveis fragilidades, este é um critério inteligível e partilhável, capaz de gerar o que até agora inexistiu: confiança nas medidas do governo e dos especialistas que o estão a assessorar.

Desde que António Costa mostrou um rectângulo tricolor na noite de quinta-feira já perdi a conta às piadas que ouvi sobre ele. Nada tenho contra piadas (pelo contrário), mas devo dizer que aquele rectângulo grande dividido em quatro rectângulos pequenos, eixo vertical com os novos casos de infecção por 100 mil habitantes, eixo horizontal com o índice de transmissão, é a melhor medida de combate à pandemia que este governo apresentou desde Março de 2020. Finalmente, há um modelo compreensível à frente dos nossos olhos, que qualquer pessoa percebe, e que pode ser partilhado com todos os cidadãos. Nenhuma piada deve desvalorizar esse facto.