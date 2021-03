Marcelo elogia plano de desconfinamento e repete que existe “coincidência estratégica”

O Presidente da República garantiu nesta sexta-feira, a partir do Vaticano, que continua a haver “coincidência e convergência estratégica entre a Assembleia da República, o Presidente da República e o Governo” e reconheceu que apenas teve conhecimento dos detalhes do plano de desconfinamento quando aterrou em Roma, apesar de ter já uma noção geral do plano.

Em declarações à RTP, Marcelo esforçou-se por explicar que esteve sempre em contacto com o primeiro-ministro, quer na reunião do Infarmed, quer no jantar de dia 10 de Março, e considerou o plano razoável e prudente. “O plano tem a preocupação de ir até Maio, o que é bom, de não ser demasiado longo, de ser flexível nos indicadores escolhidos e na forma como estão ligados, de assegurar a Páscoa confinada, o que é importante”, elogiou o Presidente, reconhecendo ainda que o “plano é mais cuidadoso do que a determinada altura se chegou a admitir.”

Meia hora com o Papa

O Presidente falou aos jornalistas após uma reunião com o Papa Francisco no Vaticano, durante a qual fez uma espécie de volta ao mundo. Os dois falaram sobre os Estados Unidos, a Europa, África, em particular CPLP e Moçambique, América Latina, incluindo Venezuela, pandemia e crise económica e social.

“O Papa está em grande forma física e psíquica e preocupado com os efeitos reais da crise”, disse Marcelo.”Como foi há cinco anos, foi uma ocasião para ver como o Papa está a tento a tudo.”

Os dois falaram sobre a ida do sumo pontífice a Portugal em 2023 - a Lisboa e Fátima -, no âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude e trocaram presentes. Marcelo ofereceu uma “obra sobre a Igreja de São Roque, muito recente e bonita”, e recebeu “uma lembrança por antecipação do oitavo ano do seu pontificado, além de uma imagem e várias obras” para a sua biblioteca, devidamente autografadas.