Apresentador Nuno Graciano apontado como candidato do Chega a Lisboa

O antigo apresentador e comentador televisivo, Nuno Graciano, foi apontado esta sexta-feira como o candidato do Chega a Lisboa, nas próximas eleições autárquicas. A notícia foi avançada pela SIC. Ao PÚBLICO, fonte do Chega não confirma nem desmente a informação avançada pela estação televisiva, mas adianta que o candidato que irá disputar a liderança da Câmara Municipal de Lisboa será confirmado na segunda-feira e apresentado oficialmente no dia seguinte, num local ainda a definir.

À SIC, Nuno Graciano não quis adiantar pormenores sobre a eventual candidatura e remeteu mais esclarecimentos para o início da próxima semana (data em que o Chega anunciará o seu candidato).

De acordo com a SIC, o convite ao antigo apresentador foi feito directamente por André Ventura, que só depois discutiu o nome com a direcção nacional do partido e com o presidente da Distrital de Lisboa. A direcção do Chega terá então dito que Nuno Graciano é “fora da caixa”, mas estará “completamente comprometido com os valores do partido”.

Quais são os candidatos a Lisboa já conhecidos?

Neste momento, o único candidato à direita já confirmado é o social-democrata Carlos Moedas. A Iniciativa Liberal chegou a apresentar um candidato próprio, Miguel Quintas, mas o gestor desistiu da corrida três dias depois, invocando “razões pessoais”.

Apesar de percalço, a Iniciativa Liberal mantém a intenção de apresentar um candidato o candidato, não se juntando assim aos restantes partidos convidados a apoiar o candidato do PSD. Carlos Moedas, manter-se-á na corrida apenas com o apoio do CDS, do Partido Popular Monárquico (PPM), do Movimento Partido da Terra (MPT) e da Aliança. Logo na apresentação de Miguel Quintas, João Cotrim de Figueiredo, líder da Iniciativa Liberal, informou que falou com Carlos Moedas antes de anunciar publicamente o candidato liberal, explicando que esta era uma decisão que dizia respeito à estratégia do partido.

À esquerda, o PCP e Bloco de Esquerda afastam uma aliança à escala autárquica e irão também apresentar os seus candidatos. Na última semana, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, admitiu que João Ferreira, eurodeputado e vereador pela câmara de Lisboa, poderá ser o candidato pela CDU (coligação que junta o PCP e o PEV).