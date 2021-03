JuniFEUP junta empresas e estudantes para facilitar a entrada no mercado de trabalho

Pela primeira vez em formato online , o evento de networking Another Day at The Office regressa a 17 de Março. Inscrições estão abertas e abrangem estudantes de todo o país.

Chama-se Another Day at the Office (Adato) e é um evento de networking da JuniFEUP, a júnior empresa da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que se vai realizar a 17 de Março, a partir das 14h. A participação é gratuita, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site da sessão online.

Vão estar presentes dezenas de empresas e profissionais de inúmeras indústrias, visando promover o networking entre estudantes universitários e a indústria. O grande objectivo é promover contactos que facilitem a entrada no mercado de trabalho, possibilitando acesso a toda a informação que os alunos precisem para se lançarem profissionalmente.

Tendo em conta a situação pandémica actual, a 4.ª edição do Adato será apenas online e vai decorrer na plataforma Airmeet, que permite a criação de várias videoconferências em simultâneo para que cada estudante se possa “sentar à mesa” com os representantes das empresas do seu interesse, explica a organização em comunicado enviado ao P3.

Pela primeira vez, e precisamente por ser uma sessão online, podem participar alunos de todas as universidades do país e não só de estudantes da Universidade do Porto. A organização diz esperar receber 200 participantes.

