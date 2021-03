E se copiássemos o rendimento garantido para crianças de Joe Biden?

O New York Times escreveu no sábado que o pacote de estímulo do Presidente Biden, o American Rescue Plan, contém uma “revolução” de política pública dirigida às crianças. As famílias com crianças vão receber cheques mensais que podem ir até 300 euros por mês por cada criança menor de 6 anos e 250 euros por mês para as mais velhas. O programa vai chegar a 93% das crianças nos Estados Unidos. Embora o montante dependa do valor do rendimento, todas as famílias com um adulto que ganhe até 112.500 dólares, ou 150.000 no caso de dois adultos, recebem o cheque por inteiro.