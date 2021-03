O governo das mulheres

Aplaudo inteiramente o texto de Maria João Marques cujo título é: “Ajudem o PSD a descobrir mulheres”. O tema de homens e mulheres é um tema que vem desde Adão e Eva e continuará a ser um tema de descriminação, enquanto o mundo continuar a ser o que é. Os homens arvoram-se os donos do mundo excluindo as mulheres. Talvez seja por isso que ele é tão mal governado.

É curioso notar que os países mais evoluídos e mais bem governados são dirigidos por mulheres. Sirva de exemplo a Alemanha que tem à frente a chanceler Merkel, que em Novembro perfaz 15 anos de governação. À frente da Comissão Europeia também está uma mulher que tem feito toda a diferença. Mas podemos acrescentar as primeiras-ministras da Escócia, Nova Zelândia e Islândia, que adoptaram a chamada economia do bem-estar que dá prioridade às pessoas, preocupando-se com o bem-estar dos indivíduos que compõem a sociedade, uma das lições da pandemia.

As mulheres, sabendo governar a casa com o orçamento mensal, sabem como governar o país melhor do que os homens. O PSD deve adoptar estes princípios, estreitando cada vez mais o fosso que distingue os homens das mulheres, para efeito de gestão do país, se quiser subir nas eleições.

Artur Gonçalves, Sintra

Futuro sombrio

A 27 de Janeiro assinalou-se o Dia Internacional em Memória da Vitimas do Holocausto, sendo esta uma data que pretende chamar a atenção para um crime hediondo que dizimou milhões de seres humanos. Ainda hoje existem entidades que insistem em sonegar o mesmo, cometido pela loucura de um homem que conseguiu reunir cúmplices desta barbaridade que seguiram as suas lamentáveis pisadas.

Estamos a viver tempos conturbados, em que a incerteza quanto ao futuro não augura nada de bom para a humanidade, a não ser o sentimento de insegurança, sobretudo para os cidadãos mais fragilizados, onde parece existir uma aparente preocupação com os mesmos enquanto os mais poderosos insistem num trajecto sinuoso que nos faz temer o amanhã, e onde parece que os seres humanos não aprenderam nada com os acontecimentos trágicos do passado.

Quando olhamos para o que se passa à nossa volta e nos damos conta das incríveis mudanças que estão a acontecer nas sociedades, sem grandes perspectivas de futuro para as novas gerações, a única certeza que temos é que não sabemos quem são os verdadeiros culpados do que mais parece uma guerra biológica, onde tanto ricos como pobres são inocentes, e onde não temos capacidade para pensar que os nossos actos nos levam no presente a um futuro que chega sempre antes de estarmos preparados para ele.

Américo Lourenço, Sines

Medo de Lula

Sobre o regresso de Lula à cena política brasileira, duas ponderações: primeiro, foi feita a justiça porque Lula não poderia mesmo, no âmbito do Direito, ter sido julgado nas instâncias e nos atropelos do juiz Sergio Moro; o que não significa dizer que Lula seja inocente. Segundo, será que há uma certa verdade naquele ditado de que águas passadas não movem moinhos? Sou daquelas que defendo o saber recuar para o saber avançar. Lula deveria usar do carisma e da força política que ainda tem para ser um agregador em torno de um outro nome da esquerda e não um divisor do país. Isso seria um exercício de humildade e sabedoria. Mas não sei se Lula conhece o tal ditado popular e é isso o que dá medo: o regresso do narcísico e populista discurso do salvador da pátria.

Rovênia Amorim Borges, Braga

Portugal está sonâmbulo ou está amordaçado?

A situação que José Miguel Tavares (JMT) descreveu, aqui, no PÚBLICO (9 de Março) - na sua crónica intitulada “Portugal não está amordaçado. Está sonâmbulo, o que é pior” - sobre o caso de Samuel Rego, militante do PSD, que foi director-geral das Artes no tempo de Passos Coelho, configura um processo quase kafkiano. Segundo escreveu JMT, há 8 meses que Samuel Rego (SR) ganhou as eleições para director da Escola Superior de Dança, com voto unânime de docentes, funcionários e estudantes e ainda não foi empossado no cargo, estando sem receber vencimento. Segundo dizem, o problema está numa lei de 2007 que permite que instituições do ensino superior tenham directores externos à carreira académica, lei que nunca foi regulamentada. Será este o “imbróglio”, será este o processo burocrático que impede SR de assumir funções ou o problema está, verdadeiramente, no facto de ser militante do PSD? Se SR fosse do PS o problema já estaria resolvido? Segundo a análise de JMT tudo leva a crer que sim. Parece que enquanto persistir a partidocracia interesseira, a verdadeira democracia terá dificuldade em afirmar-se. Para bem de alguns e para mal de muitíssimos.

António Cândido Miguéis, Vila Real