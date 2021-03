Presidente mexicano avisa que se vai reformar da política no final do mandato

Apesar de ainda ir a meio do seu mandato, o Presidente mexicano já informou que se irá retirar por completo da vida política quando este chegar ao fim, em 2024. Numa conferência de imprensa no Palácio Nacional, na quinta-feira, André Manuel López Obrador salientou que “retirar-se significa nunca mais participar em nada”, citado pelo El Universal.

Andrés Manuel López Obrador – ou AMLO, como é conhecido – foi peremptório quanto aos seus planos futuros: completar o mandato, que vai até 2024, “se o povo assim decidir e o criador o permitir”, e depois isolar-se na sua quinta em Palenque, no estado de Chiapas, no sul do país, para escrever um livro sobre o “pensamento conservador”.

AMLO, de 67 anos, diz que se retira da vida política para abrir espaço às gerações mais novas. Ainda assim, não deu mais detalhes sobre quem gostaria que fosse o seu sucessor, justificando que ainda era cedo para falar disso.

Afirmou também que já se está a “preparar psicologicamente” para 2024 e que a sua reforma proveniente dos “20 anos de serviço público” será suficiente para ter uma vida confortável longe da política.

O seu percurso de 20 anos iniciou-se no Instituto Nacional Eleitoral (“tenho os meus recibos [que comprovam] que paguei as minhas quotas”), passando depois pelo Instituto Nacional do Consumidor, seguindo-se o cargo de “chefe de governo [do Distrito Federal da cidade do México], onde também paguei as minhas quotas”, e agora Presidente, detalhou na conferência de imprensa.

López Obrador foi eleito em 2018, depois de duas eleições anteriores fracassadas (em 2006 e 2012), com 53,6% de votos.

Com o seu partido Morena (Movimento Regeneração Nacional) que vem da ala esquerda, a sua eleição foi recebida pela população como uma lufada de ar fresco no sistema político mexicano, dominado durante anos pelo PRI (que começou por ser de esquerda e flectiu para a direita) e pelo PAN (direita).

Apesar de a sua eleição ter agradado aos jovens, especialmente, e aos insatisfeitos com o sistema, López Obrador tem defraudado as expectativas dos seus eleitores, tendo sido criticado por falta de iniciativa e por agir à luz de uma mentalidade conservadora.