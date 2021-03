Nova legislatura catalã começa com independentistas em guerra de estratégia

Negociações para decidir quem vai ocupar lugares no parlamento só terminaram em cima da tomada de posse da nova assembleia. Bloco de partidos assina pacto para isolar a extrema-direita do Vox durante a legislatura.

O acordo para ocupar determinados cargos chegou em cima da hora, na véspera da tomada de posse do novo parlamento autonómico da Catalunha. Mas os progressos lentos nas negociações escondem divergências profundas entre a posição da ERC (Esquerda Republicana da Catalunha), o partido independentista mais votado nas eleições de 14 de Fevereiro, que quer dar uma oportunidade às conversações com Espanha, e as opções da direita nacionalista do Juntos pela Catalunha (JxC) e da CUP (anticapitalistas).