Popularidade de Harry e Meghan cai a pique no Reino Unido após entrevista

Depois da entrevista a Oprah, no último domingo, a popularidade dos duques de Sussex, Harry e Meghan, caiu a pique no Reino Unido, revela uma sondagem feita pelo YouGov e divulgada nesta sexta-feira.

Aparentemente, a entrevista mergulhou a monarquia britânica numa das suas maiores crises, mas, de acordo com a sondagem, a posição dos dois membros da realeza também sofreu um duro golpe: 48% dos 1664 entrevistados ficaram com uma visão negativa relativamente a Harry, em comparação com 45% que mantêm uma visão positiva. É a primeira vez que a popularidade de Harry cai para terreno negativo, tendo sofrido uma queda de 15 pontos da semana passada para esta. Quanto a Meghan, apenas três em cada dez pessoas tinham uma opinião positiva, enquanto 58% tinham uma opinião negativa.

Como acontece com outras sondagens, também nesta há uma divisão entre as gerações, com a maioria dos jovens dos 18 aos 24 anos a ser mais favorável ao casal do que as pessoas com mais de 65 anos. Estas têm uma opinião negativa em relação a Harry e Meghan.

O único outro membro da família a ver sua popularidade cair foi Carlos, o pai de William e Harry, o primeiro na linha de sucessão ao trono. A sondagem revela que 42% têm uma opinião negativa, em comparação com 49% com uma opinião positiva. Já Isabel II continua em alta entre os britânicos. Aos 94 anos, a rainha tem a benção de 80% dos inquiridos. William, o segundo na linha de sucessão, e a mulher Kate mantêm a popularidade para três quartos dos entrevistados.

Uma outra sondagem, feita parcialmente antes de a entrevista ter sido transmitida na Grã-Bretanha, revela que o apoio à monarquia como um todo permaneceu praticamente inalterada, com 63% apoiando a instituição e 25% preferindo um chefe de Estado eleito. Contudo, há valores que podem preocupar a família real. Mais uma vez, é entre os jovens que o apoio a uma república é maior (42%) do que à monarquia (37%)

Na entrevista de domingo, segundo Meghan, um membro da família mais próxima questionou a cor da pele de um bebé de ambos na altura em que estava grávida de Archie, pondo ainda em causa que terá sido por isso que o rapaz não recebeu o título de príncipe. Harry corrigiu a informação: a conversa que relatou à ex-actriz, afinal, terá acontecido logo no início da relação de ambos. E, a Oprah, disse que não foram os avós, Isabel II e Filipe, a tê-la, cainda a suspeita sobre o pai e o irmão.

Depois do comunicado da rainha, na terça-feira, em que anunciava que as alegações iam ser investigadas; dois dias depois foi a vez de William declarar que a família real não é racista.