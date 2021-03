Jogadores de futebol em campanha de sensibilização: “Não Partilhes, corta a corrente”

Quantas histórias conhece de alguém que viu os seus conteúdos íntimos partilhados em grupos nas redes sociais e a sua privacidade violada? Infelizmente, o cenário é comum. A mensagem é clara — “Não partilhes conteúdos íntimos não autorizados”. Os jogadores do clube de futebol Rio Ave juntaram-se às páginas de Instagram Corta a Corrente e Não Partilhes para sensibilizar e alertar para a importância deste tema.

No vídeo da campanha, o médio do Rio Ave, Guga, interrompe uma conversa de vários jovens em que incentivavam à partilha de fotografias íntimas e diz: “Não partilhes, corta a corrente.” É esse o comportamento correcto a ter quando se recebe, acidentalmente, uma fotografia íntima. A iniciativa pretendeu assinalar o Dia Internacional da Mulher, que se celebrou a 8 de Março, e insere-se no projecto Rio Ave Social.

Mas por que é importante ter jogadores de futebol a alertar para temas como a partilha de conteúdos íntimos não autorizados? “Não o fazemos a pensar que o futebol seja machista”, começa por explicar o director de comunicação do Rio Ave, Vítor Ramos, ao PÚBLICO. A iniciativa é sim, sublinha, uma forma de “aproveitar a força mediática que o futebol tem para causas importante”.

Inês Marinho, fundadora da página Não Partilhes, foi contactada pelo clube e são agora parceiros nesta causa, explica ao PÚBLICO. “Acho muito importante que qualquer homem fale destes assuntos, pois a grande parte das vítimas são mulheres. E a maior parte dos agressores são homens”, sublinha a jovem. Por isso, aplaude a iniciativa: “Talvez seja mais perspicaz entrar na cabeça do agressor para prevenir, do que na cabeça da vítima para se proteger.”

A campanha iniciou-se a 7 de Março quando, num jogo contra o Feirense, os jogadores de ambas as equipas vestiram uma T-shirt alusiva ao tema e tiraram uma fotografia conjunta. Fabio Contreão, Nikola Jambor, Pelé, Júnio Rocha e Guga deram rosto à campanha das redes sociais, quer do clube, quer das páginas Não partilhes e Corta a Corrente.

O Rio Ave Social é um projecto que existe desde 2015, recorda Vítor Ramos, e que tem o objectivo de “alertar para situação que promovam valores de ética e cidadania”. A partilha de conteúdos íntimos não autorizados é uma causa que lhes “diz muito”, “um atentado à condição humana”.

Recentemente, o clube foi também notícia pelo projecto de promoção de leitura do jogador Francisco Geraldes, as “Leituras do Francisco”.