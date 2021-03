A nutricionista Márcia Gonçalves assume, no seu blogue Compassionate Cuisine (em português, Cozinha com Compaixão), a missão a divulgação de receitas vegetarianas criativas. Faz parte dos Pares do Ímpar.

Nesta receita, as lentilhas cozidas são grosseiramente trituradas juntamente com cogumelos salteados e alguns condimentos, e moldadas em pequenas bolas para fazer deliciosas “almôndegas” vegetais. Podem ser servidas sem qualquer molho ou preparação adicional (depois ligeiramente douradas na frigideira levemente untada de azeite), com o tradicional molho de tomate, ou, envolvidas neste molho cremoso que combina um intenso sabor a cogumelos, com mostarda e limão.

Foto

Almôndegas de lentilhas e cogumelos com molho de cogumelos

4 porções

Dificuldade: 2/5

Tempo de preparação: 50 min

Foto

Almôndegas” de lentilhas e cogumelos

Ingredientes:

1 chávena (200 g) de lentilhas cruas

1 colher de sopa de azeite

2 dentes de alho

½ cebola roxa, cortada em fatias

100 – 150 g de cogumelos castanhos, cortados em fatias

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

2 raminhos de tomilho fresco, ou ½ colher de chá de tomilho seco

1 a 2 colheres de sopa de sementes de linhaça moídas – adicionar em função da humidade da massa

1 a 2 colheres de sopa de pão ralado – adicionar em função da humidade da massa

Sal marinho e pimenta preta q.b.

Molho de cogumelos

Ingredientes:

2 colheres de chá de azeite

200 g de cogumelos marron, cortados em fatias

2 dentes alho, picados

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

2 raminhos de tomilho fresco, ou ½ colher de chá de tomilho seco

¼ chávena (60 mL) de vinho branco - opcional, pode ser utilizada água ou caldo de legumes caseiro

2 colheres de chá de mostarda Dijon

200 mL de natas (vegetais ou light)

Sal marinho e pimenta preta q.b.

Procedimento:

1. Para fazer as “almôndegas”, comece por lavar as lentilhas e coloca-las numa panela com bastante água. Coza as lentilhas durante 15 a 20 minutos, até ficarem cozidas, mas sem começarem a desfazer-se. Junte o sal, deixe ferver mais um pouco e retire do lume; escorra bem.

2. Numa frigideira antiaderente, salteie no azeite a cebola roxa durante 3 a 5 minutos, até ficar translúcida. Junte os cogumelos e o alho e salteie durante uns 6 minutos, até libertarem os seus sucos. Junte o vinagre balsâmico, o tomilho, o sal e a pimenta preta. Salteie mais 1 minuto, para os cogumelos absorverem os sabores e retire do lume.

3. No processador de alimentos, triture as lentilhas, até grosseiramente picadas. Junte o salteado de cogumelos, e as sementes de linhaça e o pão ralado em função da consistência da massa. Triture para que a massa mantenha alguma textura.

4. Molde a massa em bolas pequenas. Para facilitar esta etapa, pode untar as mãos com um pouco de azeite.

5. Para fazer o molho, numa frigideira antiaderente, salteie no azeite os cogumelos durante uns 8 minutos, em lume alto até libertarem os seus sucos. Junte o alho, o vinagre balsâmico e o tomilho, e salteie durante 1 minuto. Junte o vinho, que vai “soltar” os cogumelos. Junte por fim a mostarda, as natas, o sal e a pimenta preta, e deixe o molho engrossar. Ajuste os condimentos a gosto, adicione as almôndegas, agitando a frigideira para envolver as bolinhas no molho cremoso e deixando que absorvam o sabor durante escassos minutos.

6. Sirva as almôndegas com arroz, massa, puré — neste caso sugere-se este puré de castanha —, ou outro acompanhamento a gosto.