Ljubomir Stanisic: “A única maneira de entender a comida é poder olhar para a cara dos clientes”

É uma das grandes apostas da SIC: a estreia do chef Ljubomir no canal, com Hell’s Kitchen. Vai haver tensão e pressão, corridas contra o tempo, mas nada que se compare com o desgaste emocional que Ljubo sofria no Pesadelo na Cozinha. Aqui há um restaurante aberto e clientes a comer – e essa foi a grande alegria em tempos de confinamento.