Ministro assume que não é possível estender moratória de juros depois de Março

O ministro da Economia assumiu esta sexta-feira que não é possível estender as moratórias de juros, que terminam para muitas empresas já no final do corrente mês. Ou seja, parte das 60 mil empresas que têm créditos em moratórias vão começar a pagar juros a partir de Abril, beneficiando apenas do não pagamento da componente de capital até Setembro.

Actualmente, apenas empresas que pertencem a sectores mais afectados pela pandemia continuam a beneficiar da suspensão do capital e juros até Setembro. Para estas, o ministro admitiu a possibilidade da sua extensão, mas não entrou em mais detalhes.

Na apresentação de novos apoios às empresas, Siza Vieira assumiu que não há autorização da Autoridade Bancária Europeia para estender as moratórias, quando recentemente tinha admitido estar a falar com os bancos para esse efeito.