Governo pediu a Bruxelas para injectar já 463 milhões na TAP

O Governo pediu autorização à Comissão Europeia para conceder um “auxílio intercalar” à TAP, que pode ir até aos 463 milhões de euros, para conceder liquidez à transportadora aérea até à aprovação do plano de reestruturação.

Em comunicado conjunto, o Ministério das Finanças e o Ministério das Infra-estruturas referem que, “a ser aprovado, este montante reduzirá as necessidades de tesouraria para 2021 que constavam do plano de reestruturação”, algo que deverá acontecer em Abril. O PÚBLICO pediu mais dados sobre esta operação à Finanças, aguardando resposta.

Até aqui, a empresa tem beneficiado dos 1200 milhões de euros de verbas públicas que foram emprestadas à companhia. No entanto, o primeiro trimestre tem corrido pior do que se antecipava, devido às restrições ligadas às variantes do novo coronavírus (com a suspensão dos voos para o Brasil e para o Reino Unido, dois importantes mercados da empresa).

No Orçamento do Estado para este ano está previsto um apoio de 500 milhões de euros em garantias públicas para a TAP, mas o Governo já subiu a fasquia para cerca do dobro.