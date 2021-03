BdP propôs capitalização maior no Novo Banco mas não considerou valor curto

O ex-vice-governador do Banco de Portugal com o pelouro da supervisão na resolução do BES confirma que o supervisor pediu uma folga para o balanço inicial do Novo Banco, mas não considera que fosse estritamente necessária.

O Banco de Portugal propôs ao Governo no dia da resolução do BES uma capitalização de 5,5 mil milhões do Novo Banco, mas o valor não foi aceite, acabando por ser menor. O valor foi confirmado esta sexta-feira pelo ex-vice-governador do Banco de Portugal responsável pela supervisão naquela altura, Pedro Duarte Neves. O responsável recusou, porém, que dali resultasse uma subavaliação das necessidades de capital iniciais do banco que resultou do fim do BES.

“O valor que foi apresentado era 5,5 [mil milhões de euros]”, respondeu Pedro Duarte Neves que depõe na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco. De manhã, o director do departamento de supervisão do Banco de Portugal, Luís Costa Ferreira, referiu que o supervisor tinha proposto uma almofada de 500 milhões de euros.

Duarte Neves referiu que a reunião que aconteceu na manhã de 3 de Agosto - o dia da resolução do BES - e que aconteceu no Ministério das Finanças “não foi conclusiva, o valor não ficou fechado”, mas recordou que em “situações destas há a regra de usar o mínimo de fundos públicos possível”. “Foi nessa base que se convergiu para os 4,9 mil milhões de euros e não para os 5,5 mil milhões de euros”, disse.

Apesar disso, o antigo vice-governador do Banco de Portugal não considera que um valor de capitalização menor do Novo Banco tenha gerado insuficiências de capital. “Os 5,5 [mil milhões] davam uma folga de capital um bocadinho maior do que aquela que acabou por acontecer, mas não eram estritamente necessários à luz dos enquadramentos vigentes na altura”.

Perante os deputados da comissão parlamentar de inquérito, Pedro Duarte Neves mostrou-se desconhecedor de detalhes sobre operações concretas relacionadas com a resolução e a definição do balanço do Novo Banco. E por mais de uma vez o presidente da comissão de inquérito, Fernando Negrão, perguntou ao ex-vice governador se não conseguia prestar essa informação por causa do “decurso do tempo” ou porque não esteve envolvido ou porque não se lembra.

Uma das questões que Duarte Neves não conseguiu explicar, por exemplo, foi a mudança de alguns créditos do balanço do BES para o balanço do Novo Banco já depois da resolução. “Não estou em condições de lhe dar a resposta. Provavelmente por haver alguma possibilidade de recuperação dos créditos”. Fernando Negrão pediu um “esforço” de memória a Pedro Duarte Neves, tendo o ex-vice-governador mostrado disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos.

No entanto, houve outros momentos em que Pedro Duarte Neves não foi concreto nas respostas aos deputados. O responsável mostrou-se desconhecedor da acta de 14 de Agosto de 2014 do Novo Banco onde a instituição financeira revelava insuficiências de capital face à dotação inicial. “Não conheci essa acta”, disse, não conseguindo garantir que o banco tivesse entrado em contacto com o Banco de Portugal e lembrou que as matérias de resolução eram tratadas pelo “colega vice-governador com responsabilidades na resolução”.