Ryanair vai lutar contra as ajudas de Estado “até às últimas instâncias”

Eddie Wilson, que substituiu Michael O’Leary aos comandos da companhia aérea Ryanair no final de 2019 (o histórico gestor foi para a presidência do grupo, que reúne mais empresas), concentra o seu discurso num mensagem: os apoios estatais que estão a ser dados às chamadas companhias de bandeira, como é o caso da Air France, da Lufthansa ou da TAP, são anticoncorrenciais e, defende, um desperdício de recursos públicos. Seguindo a mesma linha que já tinha sido defendida por O’Leary pouco após o início da pandemia, quando começaram a ser adiantados os primeiros apoios, Eddie Wilson diz que, apesar do mercado único, “permanece esta ideia de que as companhias nacionais ainda existem e que têm direito a um tratamento preferencial”.