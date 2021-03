Rúben Amorim e a acusação de fraude: “Pode ser um bom prenúncio”

Treinador do Sporting garante que está de consciência tranquila e apenas concentrado no encontro diante do Tondela.

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, desvalorizou nesta sexta-feira as acusações de fraude que lhe são imputadas pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) e sublinhou que o jogo com o Tondela, no sábado à noite, é a única preocupação que alimenta. “Estou de consciência tranquila”, sublinhou.

“Não vou estar a comentar um caso que está a ser tratado por advogados. Estou de consciência tranquila, o Sporting também, não tememos nada. Quando saiu a notícia, perguntei aos advogados se poderia estar com o Tondela. Disseram-me que sim e o nosso único foco é esse”, afirmou, em conferência de imprensa.

Sem querer alongar-se sobre o tema, Amorim acabou, porém, por acrescentar uma pitada de ironia. “Já passei por isto numa altura da minha vida em que tive menos ajuda. Quando isso me aconteceu, o Casa Pia subiu à II Liga. Pode ser um bom prenúncio”, atirou, num momento em que o Sporting caminha a passos largos para a conquista do título nacional.

Para o técnico dos “leões”, a melhor resposta a dar aos obstáculos que têm surgido no caminho “é ganhar ao Tondela” e, para que isso aconteça, provou ter estudado a lição. “Pode-se apresentar num sistema idêntico ao nosso, o treinador já disse que pode ser um bloco mais baixo... Sabendo que temos tido algumas dificuldades no último terço, foi isso que trabalhámos durante a semana. Temos de ter cuidado com as trnasições, temos de melhorar ofensivamente e julgo que vamos fazer um melhor jogo a esse nível”.

Com nove pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Sp. Braga, o Sporting procura dar seguimento, em Tondela, ao grande campeonato que tem feito (é a única equipa sem derrotas). Para já, como todos os outros clubes, terá de tentar continuar a ganhar sem adeptos, mas o plano de desconfinamento apresentado na quinta-feira pelo Governo abre a porta a esse regresso, a curto prazo.

“Está a subestimar-se os adeptos do Sporting. Esta equipa mostrou uma forma de estar em campo em que os adeptos se revêem. Precisamos muito deles, ainda se vai perder muitos pontos e, ao contrário do que muita gente pensa, os adeptos do Sporting vão ajudar muito esta equipa”.