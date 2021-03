Portugal entra a ganhar na qualificação olímpica

A selecção portuguesa de andebol entrou da melhor forma no torneio de qualificação olímpica para os Jogos de Tóquio no próximo Verão, ao derrotar a Tunísia por 27-34 (11-15 ao intervalo) em Montpellier. Num grupo com dois gigantes do andebol mundial, era importante que Portugal entrasse a ganhar frente ao seu adversário africano e foi o que aconteceu, controlando o resultado do princípio ao fim.

Em busca da primeira presença em Jogos Olímpicos, a equipa de Paulo Jorge Pereira teve uma entrada muito forte, com boa presença de Capdeville na baliza e alta eficácia no ataque, mas um excesso de agressividade defensiva acabaria por equilibrar o jogo, com sucessivas exclusões e livres de sete metros. Assim se explica a diferença razoavelmente curta de quatro golos (11-15) ao intervalo.

Portugal voltou a entrar bem na segunda parte, assente na capacidade distribuidora de Belone Moreira e na potência ofensiva de André Gomes, chegando a ter uma vantagem de oito golos. Nos últimos 15 minutos, a selecção magrebina voltou a aproximar-se, reduzindo a diferença para quatro golos, mas os portugueses conseguiram segurar a vantagem e fazê-la crescer até aos sete.

Depois da abertura com os tunisinos, Portugal irá defrontar neste sábado (17h30) uma selecção histórica da modalidade, a Croácia, uma equipa em busca da redenção depois de um Mundial em que foi apenas 15.ª. Se Portugal ganhar aos balcânicos, que defrontam nesta sexta-feira a França (20h), garante a presença em Tóquio.