Jesus e o momento de Darwin: “O que ele mostrou está lá, temos de o recuperar”

Técnico do Benfica diz que o avançado uruguaio está disponível para o jogo com o Boavista, tal como Jan Vertonghen.

Darwin Nuñez, o jogador mais caro da história do Benfica, já não marca golos há mais de um mês e esteve de fora nas últimas semanas, mas Jorge Jesus continua a ter confiança total na qualidade do jovem avançado uruguaio que custou 24 milhões de euros. O treinador dos “encarnados” diz que Darwin vai ser convocado para a recepção ao Boavista neste sábado e que a baixa de rendimento se deve a uma lesão que ainda não está totalmente curada.

“Ele vai ser convocado, tal como o Jan [Vertonghen]. Como todos sabemos, ele começou o campeonato num nível muito alto que até nos deixou surpresos. Há um mês, começou a ter um problemazinho de lesão. Ele treina, mas não está 100 por cento curado. Ele tem de saber suplantar essa dor, baixou a intensidade e a qualidade, mas já está mais capacitado, mais equilibrado. O que ele mostrou está lá, temos de o recuperar”, reforçou Jesus.

Também Vertonghen irá regressar para o confronto com os axadrezados, mas, pelo que diz Jesus, o belga não irá ser titular. “Vem de uma lesão. Se me perguntam se está curado, está. Não está como estava e vai ter de recuperar o seu espaço. O Nico e o Lucas têm feito uma dupla forte, a equipa não sofre golos. Temos vindo a melhorar e ele tem de esperar”, disse Jesus.

O jogo deste sábado na Luz marca o reencontro com um adversário que derrotou o Benfica de forma clara na primeira volta (3-0). Esse jogo, diz o técnico benfiquista, está na memória da equipa, mas este Boavista que vem a Lisboa é completamente diferente: “É um clube com história, que tem vindo a recuperar na classificação. Sabemos que fez um excelente jogo no Dragão, é sinal que tem qualidade para disputar os jogos com os grandes. É bem organizada e tem um treinador com experiência e história. [Em relação ao jogo no Bessa] O sistema não é igual, o treinador é diferente e tem ideias diferentes.”

Jesus comentou ainda as notícias que dão como provável regresso do público aos estádios a meio de Abril, frisando que isso irá ser benéfico para o Benfica, mesmo que as bancadas não estejam cheias: “É o 12.º jogador. Sabemos que não vaio estar o estadio cheio. Já não estamos habituados ao calor e ao carinho do público. Isso tem prejuízo para as grandes equipas com grandes massas associativas. Esperemos que não seja a conta-gotas e que as gotas estejam todas contadas.”

O técnico do Benfica aproveitou ainda para dar os parabéns ao FC Porto pelo apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões: “O FC Porto fez uma eliminatória brilhante num estadio onde também já fomos felizes na Liga Europa. Parabéns ao FC Porto porque valoriza o futebol português. Nós saímos da Liga Europa por uma grande equipa [Arsenal], que acho que vai disputar o título.”

Sobre as notícias que dão conta da insastisfação de alguns jogadores, como Pizzi ou Vlachodimos, Jesus resumiu tudo numa expressão: “Essas notícias até dão vontade de rir.”