Confira o regresso das modalidades, uma a uma

Artes marciais e râguebi estão no grupo dos últimos a reatar a actividade. Desportos de pavilhão voltam a 19 de Abril.

O plano de desconfinamento anunciado na quinta-feira pelo Governo prevê três etapas distintas na retoma do desporto. Um escalonamento que segue os níveis de risco aplicados a cada modalidade ainda em 2020 e que fará com que este regresso fique completo a partir do início de Maio.

Baixo risco (a partir de 5 de Abril)

Natação

Surf

Bodyboard

Paddle

Ténis

Ténis de mesa

Médio risco (a partir de 19 de Abril)

Andebol (em todas as variantes),

Aquatlo

Basquetebol

Corfebol

Futebol (incluindo o de praia)

Futsal

Hóquei em patins

Hóquei em linha

Voleibol

Alto risco (a partir de 3 de Maio)