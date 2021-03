Andebol português em busca de inédita vaga olímpica

A selecção portuguesa de andebol inicia nesta sexta-feira a sua participação no torneio pré-olímpico de acesso aos Jogos de Tóquio no próximo Verão.

Mais do que o Mundial ou o Europeu, o torneio olímpico é a competição de acesso mais difícil no andebol mundial. Metade das 12 vagas vão para o campeão mundial, os campeões continentais e o país organizador, os outros seis lugares são para dividir pelo resto do mundo. A selecção portuguesa quer uma dessas vagas e vai fazer tudo para ficar com ela, a partir desta sexta-feira, em Montpellier, onde irá participar no torneio de qualificação olímpica num grupo com Tunísia, Croácia e França. A presença inédita nos Jogos Olímpicos seria a validação final do crescimento do andebol português rumo ao patamar reservado às grandes potências da modalidade.

Portugal está neste torneio de apuramento olímpico pelo que fez no Europeu do ano passado, um brilhante sexto lugar (melhor classificação de sempre) e vitórias sobre selecções tão ilustres no mundo do andebol como a França ou a Suécia, dando continuidade às boas exibições e bons resultados no Mundial de Janeiro passado no Egipto. Mas entre os comandados de Paulo Jorge Pereira e o Japão estão duas das potências históricas da modalidade, França e Croácia, duas selecções que já foram bicampeãs olímpicas. Basicamente, Portugal terá de ganhar a uma delas (empatar também pode chegar, dependo da conjugação de resultados), sendo que antes terá pela frente a Tunísia, muito habituada a estar presente nas grandes competições.

Primeiro a Tunísia

É precisamente contra a Tunísia que os “heróis do mar” entram em acção neste torneio de qualificação olímpica (17h30, RTP2), um confronto entre as duas selecções menos favoritas às duas vagas olímpicas. Bem mais experiente que a selecção portuguesa em grandes competições, a Tunísia é uma grande nação de andebol, já com quatro presenças nos Jogos e vice-campeã mundial há não muito tempo (2006), para além de ser, a par do Egipto, uma das grandes potências da modalidade África, com uma forte influência francesa.

Quem perder este jogo, dificilmente conseguirá o apuramento para Tóquio, pelo que, para Paulo Jorge Pereira, é importante começar bem. “O primeiro jogo de um conjunto de três é sempre o mais importante. Temos de fazer com que as coisas boas que nós temos surtam efeito contra a Tunísia”, referiu o seleccionador português.

Ultrapassada a dificuldade magrebina, segue-se o perigo balcânico no sábado (17h30, RTP2). A Croácia é uma das potências históricas do andebol, mas o último Mundial não lhe correu nada bem (15.º lugar, atrás de Portugal) e isso motivou uma mudança no comando técnico, com a saída do histórico Lino Cervar (treinador de uma grande Croácia campeã mundial de 2003, em Portugal) e a promoção do seu adjunto Hrvoje Horvat.

“Têm jogadores excepcionais. A mudança até pode ser positiva para a Croácia, que é uma selecção que luta sempre pelas medalhas”, analisa o seleccionador português.

Portugal fecha a qualificação com a França no domingo (20h, RTP2), um jogo que pode, ou não, ser decisivo, dependendo do que tiver acontecido nas duas primeiras jornadas. A selecção portuguesa já sabe o que é ganhar aos “bleus” (triunfos na qualificação para o Europeu e no próprio Europeu), mas o último confronto entre ambas, no Mundial, foi dominando pela equipa francesa.

Por Quintana

Portugal irá fazer esta qualificação olímpica sem aquele que tem sido um dos seus símbolos, Alfredo Quintana, o guarda-redes do FC Porto falecido em Fevereiro passado após uma paragem cardiorrespiratória. A tragédia que vitimou Quintana estará na cabeça de todos, mas também pode servir como combustível emocional para uma selecção portuguesa que irá estar neste torneio sem aquele que era considerado um dos melhores guarda-redes do mundo.

“Iremos dar tudo, por nós e por ele”, foi a mensagem que Paulo Jorge Pereira deixou em Rio Maior, onde a selecção portuguesa estagiou antes de partir para Montpellier.

Sem Quintana, e sem o veterano Humberto Gomes (lesionado), a baliza portuguesa ficou entregue a um trio de jovens guarda-redes, Manuel Gaspar (Sporting), Gustavo Capdeville (Benfica) e Diogo Valério (Gummerbasch, Alemanha), que somam 11 internacionalizações entre os três. Gilberto Duarte, lateral do Montpellier, também não estará disponível para este pré-olímpico que pode ser histórico para o andebol português.

Com todas as dificuldades por que tem passado, Paulo Jorge Pereira espera a melhor das respostas em Montpellier: “Pouco a pouco, todos estão a encontrar o caminho a seguir. Temos que ter uma entrada forte, sermos disciplinados tacticamente e, apesar dos poucos treinos que tivemos, temos que saber aplicar o plano de jogo.”