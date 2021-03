Sexta, na TV: A Desaparecida e The One em estreia, andebol em jogo e viagens para Comer o Mundo

CINEMA

Orgulho e Preconceito

Hollywood, 13h30

Nomeada para quatro Óscares, a adaptação do clássico de Jane Austen é realizada por Joe Wright e interpretada por Keira Knightley, Talulah Riley e Matthew MacFadyen, entre outros. Conta a história das Bennet, cinco irmãs de uma família inglesa remediada que os pais sonham casar. Quando um solteirão rico se muda para uma mansão perto deles, todas as irmãs ficam em alvoroço – até porque, no meio do sofisticado círculo de amizades dele, haverá certamente outros pretendentes. Mas um deles, o atraente e snob Mr. Darcy, vai dar luta às irmãs.

A Desaparecida

TVCine Top, 21h30

Wendy e Paul Michelson vão acampar com Taylor, a filha de dez anos, para um parque de caravanistas junto a um lago. O que prometia ser uma estadia tranquila depressa se transforma no pior pesadelo das suas vidas, quando a menina desaparece. A Desaparecida é um thriller psicológico de 2020, escrito e realizado pelo também actor Peter Facinelli, com Thomas Jane, Anne Heche, Jason Patric, Gregory Harrison e Peter Facinelli.

Mutant Blast

RTP1, 2h45

Comédia de terror realizada por Fernando Alle, na sua estreia em longa-metragem, com actuações de Maria Leite (premiada no Motelx), Joaquim Guerreiro, Pedro Barão Dias e João Vilas. Depois de várias experiências científicas mal-sucedidas, o mundo enfrenta um apocalipse zombie. A sobrevivência da Humanidade parece estar nas mãos de três heróis inesperados: Maria, que pertenceu ao exército; TS-347, um homem com força sobre-humana; e Pedro, que se debate com uma ressaca descomunal.

DOCUMENTÁRIO

Uma Vida Alemã

TVCine Edition, 22h

Os realizadores Christian Krönes, Florian Weigensamer, Roland Schrotthofer e Olaf S. Müller filmaram um longo depoimento de 30 horas de Brunhilde Pomsel (1911-2017), a secretária e estenógrafa que, durante anos, trabalhou directamente para Joseph Goebbels, o ministro da Propaganda de Hitler. Nessa entrevista, a idosa de 104 anos revela-se, frente às câmaras, em toda a sua amargura, determinação e lucidez.

DESPORTO

Andebol: Qualificação Europeia para os Jogos Olímpicos de Tóquio

RTP2, 17h28

Directo. A selecção nacional portuguesa dá início à busca por um lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 (reagendados para Julho e Agosto deste ano), ainda a recuperar da morte do guarda-redes Alfredo Quintana e determinada a honrar a sua memória. A equipa comandada por Paulo Pereira tem três adversários pela frente: hoje, defronta a Tunísia; amanhã, à mesma hora, a Croácia; e domingo, às 20h, a França. Todos os jogos decorrem em Montpellier (França) e são transmitidos em directo pela estação pública.

SÉRIES

The One

Netflix, streaming

Os actores portugueses Albano Jerónimo e Miguel Amorim juntam-se a Hannah Ware, Zoë Tapper e Dimitri Leonidas no elenco do thriller psicológico britânico criado por Howard Overman (Misfits), com base no best-seller de ficção científica de John Marrs. À semelhança de Soulmates, outra série recente, The One projecta-se num futuro próximo onde um serviço permite a qualquer pessoa, através de um teste genético, determinar quem é o seu par ideal.

Godfather of Harlem

Disney+, streaming

Com Forest Whitaker no papel principal, a série norte-americana funciona como prequela de Gangster Americano, o filme realizado por Ridley Scott em 2007 e protagonizado por Denzel Washington. Vem assinada por Chris Brancato e Paul Eckstein, co-criadores de Narcos.

GASTRONOMIA

Comer pelo Mundo

Casa e Cozinha, 14h30

Especialidades gastronómicas encontradas em mercados, restaurantes, bancas de street food e casas privadas vão carimbando o passaporte de Verónica Zumalacárregui. Ela é a anfitriã, mas os protagonistas são as gentes locais que lhe revelam o que de mais típico se come em cada país ou cidade. Arranca hoje uma nova leva de episódios, com paragem em Marraquexe, Jamaica, Malta, Bogotá, Amazónia peruana, Eslovénia, Kuala Lumpur, Macau, Madrid, Israel e Chile.