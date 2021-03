Omar do Senegal, o verdadeiro maoísta

No Doclisboa, o belga Vincent Meessen faz um retrato de um activista senegalês que quis mudar o seu tempo: Juste un mouvement , um filme sobre o passado que ressoa com o presente à sombra de Godard.

“O Omar era um mutante — um homem de um tipo novo, que quis mudar o seu tempo.” São palavras ditas por alguém que conheceu Omar Blandin Diop (1946-1973), em Juste un mouvement. Um atordoante filme-ensaio em múltiplas camadas dirigido pelo artista multidisciplinar belga Vincent Meessen (Baltimore, 1971), à volta de uma “personagem incrível” que o realizador considera de uma “complexidade próxima de uma figura romanesca, um pouco mítica”. O filme teve estreia mundial na paralela Forum do Festival de Berlim e podemos agora ver no actual programa online do Doclisboa (até 17 de Março).