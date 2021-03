Obra de arte digital vendida em leilão por valor recorde de 58,4 milhões de euros

Uma “colagem digital” do artista Beeple foi vendida esta quinta-feira em leilão através da Internet por 69,4 milhões de dólares (58,4 milhões de euros), valor recorde para obras não físicas.

Segundo a leiloeira Christie's, 22 milhões de pessoas assistiram ao final da licitação, em que participaram compradores de 11 países, culminando na milionária venda de Todos os dias: os primeiros 5.000 dias, uma colagem de fotografias tiradas pelo artista desde Maio de 2007 ao longo de cinco mil dias.

O valor arrecadado coloca Beeple como “um dos três mais valiosos artistas vivos”, disse a Christie's, que não divulgou a identidade do comprador. Segundo a leiloeira, este foi o primeiro grande leilão de uma obra digital certificada com um token não-fungível (NFT, na sigla inglesa), e também a primeira vez em que foi usada cripto-moeda para pagar a obra adquirida.

Reagindo ao resultado do leilão, Beeple – cujo verdadeiro nome é Mike Winkelmann – celebrou o uso dos NFT, que recorrem à tecnologia Blockchain, na autenticação e coleccionismo de arte. “Acredito que estamos a testemunhar o início do próximo capítulo da história da arte, a arte digital”, disse o artista norte-americano.

A comercialização de obras com NFTs tem vindo a disseminar-se rapidamente nos Estados Unidos, onde artistas estão a disponibilizar obras autenticadas com estes tokens, caso da banda Kings of Leon com o seu mais recente álbum.

Recentemente, uma empresa de Blockchain comprou uma obra do famoso artista britânico Banksy, destruiu-a, e depois colocou à venda uma versão digital com NFT. O próprio fundador do Twitter, Jack Dorsey, está a leiloar a sua primeira mensagem nesta rede, tendo recebido uma oferta de 2,5 milhões de dólares (2 milhões de euros), comprometendo-se a usar receitas em acções de beneficência.