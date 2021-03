Morreu o músico Júlio Costa, do Trio Odemira

O músico Júlio Costa, do Trio Odemira, morreu esta sexta-feira, disse à agência Lusa o actor Paulo Vasco. “O músico Júlio Costa morreu hoje [sexta-feira], aos 85 anos, cinco dias depois do seu irmão Carlos. Desaparecem assim, num curto espaço de tempo, os elementos fundadores de um dos mais longevos e sem dúvida profícuos grupos da história da música portuguesa”, referiu Paulo Vasco.

O Trio Odemira contava mais de 60 anos de carreira. Formou-se em 1958 e protagonizou êxitos como Ana Maria e Anel de Noivado, tendo sido o primeiro a gravar em disco temas populares alentejanos, à excepção dos grupos corais, segundo a Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX, que dá como exemplo o single Rio Mira, de 1958.

Aquela enciclopédia indica que o repertório do trio inclui várias canções espanholas e sul-americanas, algumas gravadas em português, temas tradicionais da Beira Baixa e do Alentejo, e versões de canções gravadas por Tony de Matos (1924-1989), Amália Rodrigues (1920-1999) e Max (1918-1980).

O grupo, segundo a enciclopédia, detém recordes de vendas como um Disco de Platina (mais de 140 mil exemplares) e seis Discos de Ouro (mais de 40 mil exemplares, cada).

Em 2019, o trio celebrou os 60 anos de carreira, com uma actuação no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz. Em Setembro de 2016, foi distinguido com Prémio de Mérito e Excelência Cidade de Moura, na área da Música.

Em 2005, o trio editou o álbum Portugal Latino, em que interpreta temas portugueses e latino-americanos, na linha que sempre marcou o grupo.

No álbum, editado pela Ovação, o trio recupera alguns temas que foram êxitos como As minhas mãos nas tuas, Ala vara del camino ou Anel de noivado.