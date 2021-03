Ministério da Cultura estende apoio social até Maio e reforça verbas para livrarias, museus e estruturas não-profissionais

á suaO alargamento de um para três meses do apoio extraordinário de 438,81 euros aos profissionais da Cultura e o reforço das verbas anteriormente anunciadas para socorrer editoras e livrarias independentes, bem como um aumento da dotação do programa ProMuseus e do financiamento disponível para as estruturas artísticas não-profissionais, foram as novidades anunciadas esta sexta-feira pela ministra da Cultura, Graça Fonseca.

A responsável pela pasta juntou-se aos ministros do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Economia e Transição Digital, e da Educação, e também ao secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, numa conferência de imprensa no Palácio da Ajuda. Das novas medidas de apoio à economia e ao emprego saídas do Conselho de Ministros da véspera, onde ficaram definidos os prazos e os critérios do desconfinamento que se avizinha, a mais significativa na área tutelada por Graça Fonseca será mesmo a extensão até Maio do apoio de 438,81 euros, referente a um Indexante dos Apoios Sociais (IAS).

Anunciada a 14 de Janeiro, a medida fora inicialmente desenhada como prestação única, mas vê-se agora prolongada por mais dois meses, respondendo a uma das reivindicações de várias entidades do sector, que consideraram aquela verba insuficiente, não apenas no montante como no período de vigência. As candidaturas, que abriram a 18 de Fevereiro, mais de um mês após o anúncio da criação deste apoio, devem ser feitas até ao dia 18 de Março.

Atendendo também às reivindicações dos editores e livreiros independentes – que serão dos primeiros a desconfinar, já na próxima segunda-feira, dia 15 –, o Governo duplicou ainda para 1,2 milhões de euros a verba destinada ao programa especial de aquisição de livros dos catálogos daquelas entidades. Também o programa ProMuseus, que irá receber um milhão de euros, em vez dos 600 mil antes indicados, vê a sua dotação reforçada, assim como os apoios destinados aos artistas e estruturas não-profissionais, que terão à sua disposição mais 700 mil euros (1,1 milhão de euros, no total), através das direcções regionais de Cultura.

As candidaturas a estes três programas irão abrir “até final de Março, para que, em Abril, possam ser um incentivo firme à retoma da actividade cultural”, disse Graça Fonseca, numa referência ao calendário faseado do desconfinamento na área da Cultura.

A ministra lembrou também que estes apoios vêm acrescentar-se aos do programa Garantir Cultura, conhecido desde Janeiro, ao qual foi afectada a soma de 42 milhões de euros: 30 milhões para as micro, pequenas e médias empresas, “incluindo empresários em nome individual com CAE da área cultural”, especifica o documento governamental; e 12 milhões para pessoas singulares, grupos informais e entidades colectivas, também extensivos aos empresários naquela situação.

Antes da intervenção de Graça Fonseca, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, referiu que as empresas dos sectores da Cultura (e do Turismo) beneficiarão igualmente de um apoio adicional, com a isenção do pagamento de uma parte dos seus impostos, quando afectados na sua facturação, e também com o alargamento, até ao próximo mês de Junho, do apoio extraordinário à redução da actividade dos seus trabalhadores independentes e sócios-gerentes.