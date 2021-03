Os cinemas reabrem em Abril, mas a que custo?

Se o desconfinamento correr bem, as salas de cinema, tal como os teatros, vão abrir dia 19 de Abril. Tudo indica que será um cenário bem diferente do que aquele que existia quando se confinou pela primeira vez, há um ano.

Nesta quinta-feira, o Governo anunciou que, se tudo corresse bem, as salas de cinema e os teatros voltariam a poder abrir portas a 19 de Abril, depois de mais de três meses encerrados. Mas o panorama não será o mesmo que existia há um ano, Março de 2020, aquando do primeiro confinamento. O ano passado foi o pior ano de sempre para a exibição de cinema em Portugal, com quebras acentuadas, à volta de 75,4% em comparação com 2019. Mesmo com data de reabertura, este ano será ainda uma incógnita.