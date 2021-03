IKOQWE: “Chocou-nos ver que seres tão evoluídos em alguns aspectos consigam ser tão grotescos ao tratar o seu semelhante”

Iko e Qwe são duas personagens fictícias que, vindas de um tempo e lugar distantes, acabam por ser confrontadas com os paradoxos do mundo de hoje. Imunes a quase tudo, acabaram por se “queimar física e mentalmente” quando contactaram com a normalidade vigente. As impressões dessa viagem são transmitidas em The Beginning, The Medium, The End and the Infinite, lançamento da histórica editora belga Crammed Discs, que assenta tanto nas técnicas do hip-hop, quanto nas dinâmicas electrónicas ou na música tradicional angolana. E isso não é um acaso. É que Iko é o diminutivo de Ikonoklasta, ou seja o angolano Luaty Beirão, rapper que se tornou em icónico activista. E Coqwe vem de Coquenão, ou seja Pedro Coquenão, ainda conhecido por Batida, músico e artista luso-angolano, expoente das novas sonoridades afro-portuguesas.