Morreu Lou Ottens, o inventor da cassete

Morreu Lou Ottens, o engenheiro holandês que revolucionou a forma de ouvir música através da invenção da cassete. Ottens morreu aos 94 anos em Duizel (vila natal do engenheiro), no fim-de-semana passado, anunciou a família nesta terça-feira.

A cassete foi criada na década de 1960. Apesar de hoje fazer apenas parte da memória de muitos, mudou a forma de ouvir música, tornando-a portátil e mais pessoal – permitindo a gravação e reprodução (até a fita o permitir) de músicas a qualquer hora e ocasião. Corria o ano de 1960, quando Lou Ottens se tornou chefe do departamento de desenvolvimento de produto da Phillips, onde, em conjunto com a restante equipa, desenvolveu a fita de cassete.

Em 1963, o produto foi apresentado na feira de electrónicos Berlin Radio, tornando-se um sucesso mundial. Estima-se, aliás, que tenham sido vendidas cerca de 100 mil milhões de cassetes em todo o mundo desde que foram lançadas.

Ottens teve o modelo patenteado depois de fechar um acordo com a Phillips e com a Sony. Antes disso, várias empresas japonesas reproduziram fitas semelhantes em diferentes tamanhos.

O engenheiro também esteve envolvido no desenvolvimento do disco compacto (CD), com 200 mil milhões de exemplares vendidos em todo o mundo até ao momento. Quando em 1982, a Phillips apresentou um leitor de CD, Ottens disse: “De agora em diante, o gira-discos convencional é obsoleto”.