Portugal com mais 18 mortes e 627 novos casos

Portugal registou mais 18 mortes por covid-19 e 627 novos casos no último dia. Os dados constam no boletim divulgado pela Direcção-Geral da Saúde nesta quinta-feira. É o número de óbitos mais baixo desde os boletins de 21 e 22 de Outubro, quando se registaram 16 mortes.

Há menos 99 pessoas internadas e menos 10 em cuidados intensivos. No total, há neste momento no país 1102 pessoas internadas, das quais 273 em cuidados intensivos. Desde o boletim de 29 de Outubro, que indicava 269 pessoas a merecer cuidados intensivos, que o número não era tão baixo. O cenário é idêntico no que toca ao total de internados: o número anterior mais baixo tinha sido a 18 de Outubro (1086).

O país regista ainda menos 5408 casos activos, num total de 51.744. Este total de casos activos é também o mais baixo desde o boletim de 27 de Outubro, que registava 49.717.

Há mais 6017 pessoas que recuperaram da doença no último dia (num total de 744.196).

Desde o início da pandemia, o total de óbitos no país é de 16.635 e o total de casos de infecção confirmados por SARS-CoV-2 é de 812.575.

Há menos 2224 contactos em vigilância, num total de 18.951.

No que se refere às diferentes regiões do país, não há óbitos a registar no último dia no Centro, Alentejo e Algarve, bem como Açores e Madeira. Foi em Lisboa e Vale do Tejo que se registaram 15 óbitos; os outros três foram no Norte. Quanto aos novos casos, Lisboa e Vale do Tejo registou mais 283 e o Norte mais 179. O Centro registou mais 89 novas infecções; o Algarve 13; o Alentejo, 11. Há ainda mais casos confirmados nos Açores e na Madeira, 18 e 34 respectivamente.

De acordo com o boletim anterior, Portugal tinha registado, na terça-feira, 642 novos casos de infecção por covid-19 e 22 mortes.

O Conselho de Ministros reúne-se esta quinta-feira para aprovar um plano do Governo de desconfinamento do país, o qual será gradual, diferenciado em termos de abertura de actividades e flexível em função de indicadores de risco.