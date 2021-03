Missas regressam a partir de 15 de Março. “Compasso” pascal é suspenso

O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) anunciou, esta quinta-feira, o regresso das celebrações públicas da Missa, a partir de 15 de Março. As procissões vão, contudo, continuar suspensas, assim como o tradicional “compasso” da Páscoa.

“O Conselho Permanente reflectiu sobre a situação actual da pandemia e decidiu que as celebrações da Eucaristia com a presença da assembleia sejam retomadas a partir do dia 15 de Março”, refere uma nota do organismo, enviada à Agência ECCLESIA.

A CEP pede que se evitem procissões e outras expressões da piedade popular, como as ‘visitas pascais’ e a ‘saída simbólica’ de cruzes, de modo a evitar “riscos para a saúde pública”.