Ministério e sindicatos lançam alerta para novas regras do concurso externo de professores

Os professores que concorrem ao concurso externo, que permite a entrada no quadro dos docentes com três contratos sucessivos, iniciado esta sexta-feira, estão a ser aconselhados pelo Ministério da Educação (ME) e pelos sindicatos a escolher todas as preferências a que têm direito, de modo a garantir uma vaga. Uma decisão judicial levou a tutela a alterar as regras do procedimento e a Federação Nacional de Professores (Fenprof) afirma que existe o risco de alguns ficarem um ano sem poder dar aulas. O Governo assegura que há vagas para todos.