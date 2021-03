Desconfinamento: venda ao postigo arranca na segunda-feira e esplanadas a 5 de Abril

António Costa confirmou, esta quinta-feira, o regresso do sistema de venda ao postigo já na próxima segunda-feira. Por outro lado, os estabelecimentos comerciais com esplanadas apenas podem recomeçar a actividade no dia 5 de Abril.

Na quarta-feira, o ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, no final de uma reunião da Concertação Social, admitiu que algumas áreas abram antes da Páscoa, embora adiantando que o seu executivo ainda não sabe quais, porque “quer decidir de forma segura e informada, com base nas auscultações que tem feito”.

pdf Plano de desconfinamento - 11 de Março de 2021 Descarregar

Na segunda-feira, durante a última reunião, no Infarmed, em Lisboa, dois dos especialistas convidados, Óscar Felgueiras (matemático) e Raquel Duarte (pneumologista), propuseram um plano de desconfinamento por etapas, se situação epidémica se mantiver controlada e caso se faça sempre uma avaliação a cada duas semanas.

Na mesma reunião, o grupo de trabalho de Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, apresentou uma matriz de análise da situação epidemiológica em que uma incidência cumulativa a 14 dias acima de 240 casos por 100 mil habitantes deve levar a medidas mais duras.

Caso se esteja abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes - o nível em que o país se encontra actualmente -, permite-se a abertura gradual de um conjunto de actividades.