Desconfinamento: creches e escolas do primeiro ciclo abrem na segunda-feira

As aulas presenciais nas escolas do primeiro ciclo arrancam já na próxima segunda-feira. Creches e jardins de infância também abrem no dia 15 de Março. O segundo e terceiro ciclos de ensino presencial regressam a 5 de Abril e os alunos de ensino secundário e universitário a 19 de Abril.

A prioridade na reabertura do país sempre foi a reabertura das escolas. “É natural que essa seja a primeira medida que venhamos a tomar, iniciando o desconfinamento pelas escolas”, disse António Costa no final de Fevereiro, na última conferência de imprensa após encontro do conselho de ministros. E, nesse sentido, a tutela deu indicações às direcções escolares para que tornassem obrigatório o uso de máscaras em crianças com menos de dez anos. Assim, foram transferidos sete milhões de euros para as escolas comprarem equipamento de protecção. A pensar na reabertura das escolas foi ainda anunciado a realização de rastreios a todas as escolas do continente, independentemente do nível de ensino.

Professores passam a integrar lista de prioritários nas vacinas

Um outro sinal que foi dado no sentido da reabertura das escolas foi dado depois de os professores e funcionários das escolas passarem a integrarem a lista de prioritários na vacinação. São cerca de 200 mil pessoas que serão vacinadas a partir do final de Março. “No âmbito da resiliência do Estado, serão também vacinados o pessoal docente e não docente dos estabelecimentos de ensino e educação e das respostas sociais de apoio à infância dos sectores público, privado e social e cooperativo, de acordo com o plano logístico que será implementado”, enumerou a Direcção-Geral da Saúde.

Desconfinamento será “a conta gotas” e “cautelosos"