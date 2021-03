Costa: “Até à Páscoa mantém-se o dever geral de confinamento”

O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que a reabertura do país começa a 15 de Março e prolonga-se até 3 de Maio. Até à Páscoa mantém-se o dever de recolhimento.

Sem surpresas, Costa anuncia que a circulação entre concelhos estará interdita durante a Páscoa (até 5 de Abril).

Mas há mais regras:

O teletrabalho continua a ser obrigatório sempre que possível;

Os horários de funcionamento serão diferentes ao fim-de-semana;

Durante a semana os estabelecimentos podem estar abertos até às 21h;

Ao fim-de-semana e feriados às 13h

Na próxima segunda-feira, reabrem:

Creches, pré-escolar e 1.º ciclo

Comércio ao postigo

Cabeleireiros, manicures e similares

Livrarias, comércio automóvel e mediação imobiliária

Bibliotecas e arquivos

“O esforço extraordinário de todos os portugueses ao longo destes dois meses permitiu-nos chegar ao momento em que estamos e falar do plano de reabertura progressiva da sociedade portuguesa”, declarou o primeiro-ministro esta quinta-feira, no final de um Conselho de Ministros.

O plano de desconfinamento há muito que era expectado, depois de o primeiro-ministro ter anunciado a 26 de Fevereiro que apresentaria o plano de reabertura do país esta quinta-feira, 11 de Março. Há um ano, a Organização Mundial de Saúde declarava o coronavírus uma pandemia. O primeiro-ministro começa, como o habitual, por justificar a decisão, dando conta da evolução actual da pandemia, vincando que estamos “pior” do que estávamos a 4 de Maio de 2020, quando iniciamos o primeiro desconfinamento. “Tem de ser uma reabertura prudente, a conta-gotas”, repetiu.

Depois de um Natal marcado por medidas de confinamento mais levas do que as que estavam então em vigor, as celebrações da Páscoa - à semelhança do que aconteceu no ano passado - serão marcadas por medidas de confinamento mais duras. Assim, a circulação entre concelhos fica limitada a partir das....

São medidas que vão ao encontro da mensagem deixada por Marcelo Rebelo de Sousa no final de Fevereiro. “É uma questão de prudência manter a Páscoa como marco”, disse o Presidente pouco depois da aprovação de mais um estado de emergência, aludindo para a cautela nas medidas de desconfinamento de forma a evitar uma nova subida de casos como aconteceu nas semanas depois do Natal.