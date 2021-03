Brasileiros retidos em Portugal pedem apoio de emergência à Segurança Social

Só no passado mês de Fevereiro a linha nacional de emergência social recebeu 74 contactos de cidadãos brasileiros, informou o Instituto da Segurança Social (ISS) nas respostas a perguntas feitas a propósito dos cidadãos brasileiros retidos em Portugal desde que foram suspensas as ligações aéreas entre os dois países.

A entidade explica que “os serviços de acção social do ISS promovem a protecção social de estrangeiros que se encontrem em Portugal através da articulação com consulados ou embaixadas”, mas que também existem situações em que “os cidadãos estrangeiros em território nacional solicitam apoio através desta linha, com serviço ininterrupto, para responder a situações de desprotecção social”.

E foi isso que aconteceu com 74 cidadãos do Brasil. Não é possível saber se todos eles são efectivamente cidadãos brasileiros retidos em Portugal por não terem ainda embarcado nos voos da TAP entre Lisboa e São Paulo autorizados pelo Governo português dos dias 26 de Fevereiro e 10 de Março. Mas o presidente da Associação Brasileira em Portugal, Ricardo Amaral Pessôa, diz ter conhecimento de pessoas “em situação desesperada, sem emprego ou casa para morar” por já terem deixado tudo na perspectiva de um regresso definitivo ao Brasil.

Entre 100 e 200 pessoas responderam ao formulário criado pela associação. Estão a viver com dificuldades em Portugal ou a precisar de regressar ao Brasil por razões de saúde, familiares ou profissionais​. Ricardo Pessôa diz que mesmo juntando esta informação que está a enviar para os consulados, o Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores do Brasil) continua a dizer não ter recursos para ajudar pessoas nessas circunstâncias.

“Estas pessoas não estão a pedir ajuda. Compraram bilhete, pagaram bilhete, só querem voltar. Continuam retidas em Portugal por incompetência e inacção das autoridades brasileiras. O Governo de Portugal preocupou-se com os portugueses e não se envolve nos problemas por que estão a passar os brasileiros”, diz Ricardo Pessôa.

O motivo das chamadas destes 74 brasileiros para a linha nacional de emergência social é informação reservada. Definidas como situações de vulnerabilidade e de protecção sociais por esta linha de apoio de emergência são as que não têm “asseguradas as condições mínimas de sobrevivência”. Na sua página na Internet, o ISS esclarece que esta linha se dirige a pessoas sem-abrigo, vítimas de violência doméstica ou em situação de perda de autonomia e ainda a crianças e jovens em perigo.

Para os casos de pessoas em situação precária ou sem rendimentos que já tinham comprado bilhetes para regressarem ao Brasil em Fevereiro e Março, o Governo brasileiro apresentou como solução o recurso à Segurança Social, dizendo que os consulados do Brasil em Portugal poderiam accionar a Segurança Social local ou instituições não governamentais de apoio.

Informações contraditórias

De acordo com correspondência trocada entre entidades oficias do Brasil a que o PÚBLICO teve acesso, os consulados justificaram que os cidadãos regularizados em Portugal podem ter esse apoio e disseram que estavam eles próprios “a accionar essas ajudas” junto da Segurança Social para cidadãos brasileiros retidos em Portugal.

Porém, em resposta ao PÚBLICO, o Itamaraty diz que “os pedidos de assistência partem sempre dos interessados ou de seus familiares”. E esclarece: “Os consulados não buscam activamente os brasileiros que possam estar em situação de desvalimento.”

Além do mais, “não é possível fornecer informação” sobre o número pessoas em situação de desprotecção social, diz. Mas acredita que, como grande parte destes nacionais brasileiros tem autorização de residente, as suas situações estarão, na maioria dos casos, estabilizadas: “Visto que o turismo de cidadãos brasileiros está proibido em Portugal desde o final de 2020, grande parte dos nacionais afectados possui autorização de residência naquele país e permaneceu em suas moradias habituais, não tendo buscado assistência consular.”

